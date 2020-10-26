Варшава, , 10:57 — REGNUM Профессор Томаш Панфил из Католического университета в польском Люблине в интервью для Polskie Radio 24 заявил, что те, кто выступает против решения Конституционного суда о более жестких ограничениях права на аборт являются «большевиками».

»Владимир Ленин первым в мире ввёл неограниченное право на аборт. И если сегодня на улицах польских городов проходят парады, участники которых требуют неограниченного права убивать нерожденных детей, они продолжатели дела большевиков. Это чистый большевизм», — заявил Панфил.

Профессор так выразил озабоченность тем, что «общество развращено и деморализовано», если тысячи людей открыто выступают за легализацию абортов. «Часть молодежи была обманута. Это для нас болезненный урок и стимул к действию. Нельзя допустить, чтобы наши молодые поколения были развращены и вульгарны», — подчеркнул ученый. По его мнению, демонстранты требуют не иначе, как право на убийство.

Профессор также сравнил протестные акции в Польше с Революцией 1917 года.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречит Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона. С тех пор против данного решения в разных городах Польши проходят ежедневные акции протеста.