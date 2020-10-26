Куала-Лумпур, , 10:54 — REGNUM Король Малайзии отклонил просьбу премьер-министра Мухиддина Ясина об объявлении чрезвычайного положения в стране в ответ на кризис, вызванный коронавирусом, сообщает Sindonews.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Лидер оппозиции Анвар Ибрагим раскритиковал предложение Мухиддина Ясина о чрезвычайном положении, включая приостановление работы парламента, как попытки премьер-министра Малайзии остаться у власти, избегая столкновений в парламенте.

«Король Малайзии придерживается мнения, что в настоящее время Его Величеству не нужно объявлять чрезвычайное положение в стране или в какой-либо части страны», — говорится в заявлении дворца.

Король уверен в способности правительства под руководством премьер-министра продолжить реализацию политики и правоохранительных органов по сдерживанию распространения пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета улемов Индонезии попросил министра иностранных дел вызвать посла Франции в Индонезии для объяснения заявления президента Франции Эммануэля Макрона об исламе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии хотят объяснений заявления Макрона об исламе

Читайте развитие сюжета: В Малайзии выявили свыше 27 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2