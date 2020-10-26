Ново-Огарево, Московская область, , 10:39 — REGNUM Госдума планирует в этом году рассмотреть большую часть законопроектов в рамках реализации новых положений Конституции, однако часть инициатив уйдет на 2021 год. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин президенту РФ Владимиру Путину.

«Мы планируем все законопроекты максимально рассмотреть в текущем году, только там, где это законопроекты совместного ведения, возможно, они уйдут у нас на следующий год, на начало следующего года», — сказал Володин.

В числе приоритетных на рассмотрении нижней палаты парламента находятся законопроекты в исполнение принятых норм Конституции: в Госдуме находится на рассмотрении 20 законопроектов, из которых 14 инициированы главой государства.

Один законопроект принят уже в третьем чтении, два законопроекта — во втором чтении, семь законопроектов — в первом чтении, добавил спикер Госдумы.

«Мы понимаем важность принятия этих законопроектов, потому что принятые нормы Конституции повышают стандарты жизни, повышают защиту прав наших граждан ну и, конечно, эффективность работы самих органов власти», — подчеркнул Володин.

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