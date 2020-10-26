Пекин, , 10:36 — REGNUM Власти Китая введут санкции против официальных лиц и трёх компаний Соединенных Штатов за поставки вооружений на Тайвань, заявили 26 октября в министерстве иностранных дел КНР.

Так, Пекин введёт ограничительные меры против компаний Lockheed Martin, Boeing Defence и Ratheon.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно о планах США поставить Тайваню вооружение на сумму $5 млрд. В список вооружений вошли также беспилотники и противокорабельные ракетные комплексы. Госдеп одобрил возможную поставку, теперь решение должен принять Конгресс США.

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