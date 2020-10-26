Джакарта, , 10:31 — REGNUM Заместитель председателя Совета улемов Индонезии Мухиддин Джунаиди попросил министра иностранных дел Ретно Марсуди вызвать посла Франции в Индонезии для объяснения заявления президента Франции Эммануэля Макрона об исламе, сообщает Antara.

«Заявление Макрона о том, что ислам является главным триггером в случаях насилия в мире, особенно если мусульмане составляют большинство, является очень опасным, как будто оно приравнивает ислам к религии насилия и нетерпимости», — заявил Мухиддин Джунаиди.

По его словам, заявление Эммануэля Макрона может способствовать развитию исламофобии.

«Восемь миллионов французских мусульман сыграли большую роль в строительстве страны. Французские футболисты-мусульмане также внесли большой вклад в развитие французской нации и государства», — добавил Мухиддин Джунаиди.

Эммануэль Макрон сделал противоречивое заявление после убийства учителя, который демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда в классе. Президент раскритиковал исламские группы и защищал издателей карикатур с изображением пророка Мухаммеда.

Ранее глава государства также заявил, что «ислам — это религия, находящаяся в кризисе». Заявление Эммануэля Макрона об исламе вызвало критику, в том числе со стороны президента Турции и премьер-министра Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, Экспортно-импортный банк США изучает возможности финансирования торгового и инвестиционного сотрудничества в Индонезии на сумму до $750 млн.

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