Москва, , 10:30 — REGNUM Спор между Грецией и Турцией по разделу территориальных вод в Восточном Средиземноморье должен решаться путем диалога на основе международного права. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Афинскому Македонскому агентству новостей.

Он уточнил, что позиция России по этому вопросу основана на международных нормах, содержащихся в Конвенции ООН по морскому праву. В частности, Лавров напомнил, что государства вправе устанавливать ширину территориального моря до 12 морских миль.

Министр добавил, что в случае разграничения территориального моря между странами, вопрос должен решаться в соответствии с международным правом.

Напомним, в ноябре 2019 года правительство Ливии в Триполи и Турция заключили соглашение о разграничении морской зоны. В МИД Греции заявили, что подписанное соглашение лишает греческие острова права на континентальный шельф и исключительные экономическое зоны.

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