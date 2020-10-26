Конакри, , 10:26 — REGNUM Кандидат от правящей партии Гвинеи Альфа Конде был объявлен победителем президентских выборов. Об этом сообщает кенийская газета Daily Nation.

По информации журналистов издания, 82-летний действующий президент одержал победу в первом туре голосования 18 октября, набрав 59,5% поданных голосов, согласно результатам, опубликованным Национальной избирательной комиссией в субботу, 24 октября.

Конде противостояли 11 кандидатов, главным из которых был Селлу Далейн Диалло, набравший 33,5% голосов.

В партии Диалло отвергли результаты голосования и заявили, что намерены представить доказательства «грандиозного мошенничества» в Конституционный суд, который должен подтвердить окончательный результат до того, как победитель вступит в должность. У Диалло есть восемь дней, чтобы подать свои жалобы в суд, согласно законодательству Гвинеи.

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