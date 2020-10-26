Киев, , 10:19 — REGNUM В день голосования на местных выборах на Украине венгерская сторона прямо агитировала за Партию венгров Украины (KMKSZ). Об этом сообщается 25 октября на официальном сайте МИД Украины.

«МИД Украины глубоко опечален, что таким способом официальный Будапешт нагло подтвердил своё прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанёс подлый удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить проблемы, имеющиеся в украино-венгерских отношениях», — сказано в сообщении.

В ведомстве пообещали жёстко ответить на действия венгерской стороны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал сообщение в социальной сети Facebook, в котором заявил, что в областной совет Закарпатья баллотируется единственная венгерская партия KMKSZ, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства во власти. Кроме того, он отметил, что действующий мэр украинского города Берегово Золтан Бабяк «отлично справился, и было бы хорошо, если бы он мог продолжать работать».

Напомним, ранее МИД Венгрии отверг обвинения украинской стороны, связанные с визитом в Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи. Во внешнеполитическом ведомстве Венгрии не считают этот визит вмешательством в украинские выборы.

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