Киев, 26 октября 2020, 10:19 — REGNUM В день голосования на местных выборах на Украине венгерская сторона прямо агитировала за Партию венгров Украины (KMKSZ). Об этом сообщается 25 октября на официальном сайте МИД Украины.
В ведомстве пообещали жёстко ответить на действия венгерской стороны.
Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал сообщение в социальной сети Facebook, в котором заявил, что в областной совет Закарпатья баллотируется единственная венгерская партия KMKSZ, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства во власти. Кроме того, он отметил, что действующий мэр украинского города Берегово Золтан Бабяк «отлично справился, и было бы хорошо, если бы он мог продолжать работать».
Напомним, ранее МИД Венгрии отверг обвинения украинской стороны, связанные с визитом в Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи. Во внешнеполитическом ведомстве Венгрии не считают этот визит вмешательством в украинские выборы.
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