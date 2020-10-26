Москва, , 10:09 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил озабоченность решением Северного Кипра открыть курортный район Вароша. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью Афинскому Македонскому агентству новостей.

Лавров отметила, что Россия надеется на продолжение диалога между сторонами конфликта на острове. Глава МИД подчеркнул, что мирный поиск взаимоприемлемых решений позволит стабилизировать ситуацию в регионе.

Глава МИД добавил, что решение об открытии курортного района Вароша противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и создает дополнительные сложности в урегулировании кипрской проблемы.

Напомним, 8 октября квартал Вароша в Фамагусте посетили первые туристы. Улицы квартала пустуют с 1974 года. Главы МИД стран Евросоюза призвали Турцию пересмотреть решение об открытии побережья Вароши.

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