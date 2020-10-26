Тбилиси, , 10:10 — REGNUM Военнослужащие вооруженных сил Грузии Давид и Темур Хвиблиани, которых на канале «Мтавари архи» обвинили в захвате заложников в банке в Зугдиди, подадут на телеканал в суд. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

Ранее генеральный директор канала Ника Гварамия заявил, что неизвестный позвонил ему и сказал, будто злоумышленником, захватившим банк, якобы является Темур Хвиблиани, а находящийся в заложниках Давид Хвиблиани якобы его сообщник. В минобороны отметили, что окажут поддержку военнослужащим в судебных спорах.

В военном ведомстве считают, что к распространению дискредитирующей информации перед парламентскими выборами якобы причастна оппозиционная партия «Единое национальное движение», которое на «Мтавари архи» традиционно поддерживают.

«Это — немыслимая сознательная ложь и еще одна тщетная попытка дискредитировать авторитет и имидж сил обороны. Этот факт еще раз ясно показывает, насколько незначительны для «Национального движения» и связанных с ним СМИ защита человеческого достоинства и презумпция невиновности», — говорится в сообщении от минобороны.

Стоит отметить, Гварамиа 26 октября уже назвал другое имя человека, который якобы захватывал банк в Зугдиди. Гендиректор телеканала снова утверждает, что это военнослужащий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Зугдиди неизвестный захватил, по разным данным, до 43 заложников. Он потребовал за них $0,5 млн в качестве выкупа. Деньги злоумышленнику передали и позволили скрыться. Его поиски продолжаются.

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