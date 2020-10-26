Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен передал президенту Польши Анджею Дуде от своего имени и от имени Дональда Трампа пожелания скорейшего выздоровления. У президента Польши диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом 26 октября сообщает Polskie Radio 24.

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»Президент Трамп сердечно приветствует президента Дуду и желает ему скорейшего выздоровления. Он сильный человек, и мы верим, что он поправится», — сказал Роберт О'Брайен .

Советник Дональда Трампа добавил, что заболевание президента Польши является еще одним свидетельством того, как стремительно коронавирус распространяется по миру. «Я недавно встретился в Бразилии с президентом Жаиром Болсонару, который, как и я, переболел COVID-19 и выздоровел. Я убежден, что, как и президент Трамп, президент Дуда победит болезнь», — подчеркнул О’Брайен.

Роберт О'Брайен признал, что COVID-19 — очень серьезный вирус. «Однако я убежден, что, как нация, мы переживем пандемию и поляки тоже её преодолеют», — добавил советник Дональда Трампа.

Он также напомнил, что в начале пандемии Польша направила в Чикаго врачей, которые помогали американским коллегам. Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон благодарен за это Варшаве.