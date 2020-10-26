Париж, , 09:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неизменности курса и политики республики для защиты её основополагающих свобод. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы всячески заботимся о свободе, и мы гарантируем равенство. Что касается братства, то мы интенсивно живем им. И заверяю вас, ничто не заставит нас отступить с этих позиций», — написал Макрон.

По его мнению, вся новейшая история страны — это «история борьбы против тираний и различного рода фанатизмов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такова была реакция Эрдогана на высказывание главы Франции в связи с убийством 18-летним исламистом школьного учителя в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин. Преступление было совершено на почве религиозной вражды. Макрон предупредил, что в связи с произошедшим власти Франции начнут активно бороться с носителями радикальной идеологии.

Читайте также: SVT: даже теракт во Франции не помешал Эрдогану оскорбить Макрона