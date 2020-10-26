Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания уволит директоров ФБР Кристофера Рэя, ЦРУ Джину Хаспел и главу Пентагона Марка Эспера, сообщает 25 октября со ссылкой на источники Axios.

Так, в ближайшем окружении главы Белого дома Рэю и Хаспел почти повсеместно не доверяют. По словам одного из официальных лиц, он бы уже уволил обоих, если бы не политические проблемы, связанные с подобным шагом до 3 ноября.

В частности, Трамп всё более недоволен тем, что Хаспел выступает против рассекречивания документов, которые могут помочь в расследовании спецпрокурора Джона Дарема деятельности фонда Клинтонов.

Что касается Рэя, о предполагаемом увольнении которого впервые сообщила The Daily Beast, неудовольствие Трампа вызвало то, что его второй глава ФБР не начал официальное расследование зарубежных деловых связей сына претендента на пост главы Белого дома Джо Байдена Хантера, а также не провел чистки чиновников, которые, по мнению Трампа, злоупотребили властью во время расследования якобы имевших место связей его предвыборного штаба с Россией.

К тому, чтобы рассматривать увольнение еще и главы Пентагона Марка Эспера, Трампа подтолкнуло нежелание министра обороны поддержать идею Трампа об отправке военных на улицы американских городов для усмирения массовых акций протеста.