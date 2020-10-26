Джакарта, , 09:40 — REGNUM Экспортно-импортный банк США изучает возможности финансирования торгового и инвестиционного сотрудничества в Индонезии на сумму до $750 млн, сообщает Antara.

Приверженность улучшению двусторонних отношений и экономического сотрудничества между США и Индонезией была раскрыта на встрече между главой банка Кимберли Ридом и министром-координатором по морским делам и инвестициям Индонезии Лухутом Бинсар Панджаитаном.

«Моя беседа с министром прошла очень продуктивно, и я очень рад объявить о меморандуме о взаимопонимании на сумму $750 млн. Экспортно-импортный банк США привержен делу расширения экономического сотрудничества между двумя странами, и этот меморандум подтвердит нашу приверженность различным проектам в Индонезии, начиная от энергетики и технологий беспроводной связи до медицинских услуг и радиовещания», — заявил глава Экспортно-импортного банка США.

«Мы хотим сотрудничать, чтобы поощрять инвестиционные возможности и развитие бизнеса, чтобы обеспечить потенциальные выгоды для американских и индонезийских рабочих и предприятий», — добавил Кимберли Рид.

Напомним, Экспортно-импортный банк США — это независимое федеральное агентство, которое продвигает и поддерживает рабочие места в США, предоставляя конкурентоспособные экспортные кредиты, необходимые для поддержки продажи американских товаров и услуг международным покупателям.

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