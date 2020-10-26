Ереван, , 09:49 — REGNUM Достигнутое при посредничестве США соглашение о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе нарушено ВС Азербайджана, которые утром 26 октября обстреляли территорию Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом 26 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

"Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном перемирии, азербайджанская сторона в 08:45 открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха (НКР)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона продолжит строгое соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.