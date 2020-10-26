Додома, , 09:21 — REGNUM В преддверии всеобщих выборов в Танзании в Европейском союзе выпустили резолюцию, в которой подвергли сомнению независимость избирательных кампаний в стране. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на резолюцию Европейского союза.

В документе сообщается, что в ходе предвыборной гонки в восточноафриканском государстве был допущен ряд нарушений.

«Демократия возможна при условии свободы слова и собраний, гендерного баланса, ориентированной на граждан политической среды, равенства правительственных институтов и правозащитных организаций», — сообщается в резолюции Евросоюза.

В документе также призывалось провести выборы при участии всех политических партий, обеспечить прозрачность, безопасность и достоверность.

В Евросоюзе выразили солидарность с 4 статьей устава Сообщества развития Юга Африки (САДК), членом которого является Танзания. По данной статье в странах-членах сообщества должно гарантироваться соблюдение прав человека, демократии и принципа верховенства закона.

«Мы верим в продолжение полноценного сотрудничества между ЕС и Танзанией», — отмечалось в резолюции.

Жители материковой и островной частей Танзании проголосуют за президента, членов парламента и представителей местной администрации 28 октября, сообщили репортеры.