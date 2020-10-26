Сеул, , 09:20 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал слова утешения президенту Польши Анджею Дуде в связи с заражением коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сообщение южнокорейского лидера в социальных сетях.

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Глава государства пожелал польскому коллеге скорейшего выздоровления и стабилизации эпидемиологической ситуации в Польше.

В канцелярии президента Польши сообщили, что Дуда чувствует себя хорошо и находится в постоянном контакте с медицинским персоналом.

Напомним, что главы Южной Кореи и Польши встречались в феврале 2018 года во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и в 2019 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В апреле 2020 года представители двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились возобновить сотрудничество после стабилизации эпидемиологической ситуации.

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