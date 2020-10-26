Киев, 26 октября 2020, 09:14 — REGNUM Главной задачей украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) является «защита выбора людей». Об этом заявил сопредседатель партии Юрий Бойко 25 октября в эфире телеканала «Интер».
По его словам, прошедшие местные выборы на Украине были очень грязными.
Политик отметил, что обо всех нарушениях представители ОПЗЖ сообщили в полицию.
В самой ОПЗЖ довольны предварительными результатами голосования. Об этом заявил на брифинге глава исполкома партии Сергей Лёвочкин.
Напомним, ранее послы стран «Большой семёрки» поздравили граждан Украины с проведением выборов, назвав их «демократией в действии».
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