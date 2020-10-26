Киев, , 09:14 — REGNUM Главной задачей украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) является «защита выбора людей». Об этом заявил сопредседатель партии Юрий Бойко 25 октября в эфире телеканала «Интер».

По его словам, прошедшие местные выборы на Украине были очень грязными.

«Подкуп избирателей, так называемые карусели, люди, которые за несколько дней до выборов меняли избирательный адрес, фейковые листовки — это далеко не полный перечень чёрных технологий на этих выборах», — рассказал Бойко.

Политик отметил, что обо всех нарушениях представители ОПЗЖ сообщили в полицию.

«И побеждать, и проигрывать нужно уметь достойно. А для нас сейчас главное — защитить результаты, защитить выбор людей», — добавил он.

В самой ОПЗЖ довольны предварительными результатами голосования. Об этом заявил на брифинге глава исполкома партии Сергей Лёвочкин.

«Мы удовлетворены теми цифрами, которые мы уже знаем по результатам экзитполов, особенно это касается юго-востока страны — традиционных базовых регионов нашей партии», — сообщил он.

Напомним, ранее послы стран «Большой семёрки» поздравили граждан Украины с проведением выборов, назвав их «демократией в действии».

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