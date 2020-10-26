Вильнюс, , 09:03 — REGNUM 25 октября в Литве состоялся второй тур парламентских выборов. Победу одержала консервативная партия «Союз Отечества — Литовские христианские демократы». Об этом передает Polskie Radio 24.

Результаты после подсчета 98% голосов показывают, что представители «Союза Отечества» в однопалатном 141-местном парламенте Литвы будут иметь 49 мест. Текущая правящая коалиция «Союз фермеров и зеленых Литвы» получила всего 32 места.

Возможными партнерами консерваторов по коалиции могут стать «Либеральное движение Литвы» и либеральная «Партия свободы». Данные политические силы заняли 12 и 11 место в Сейме соответственно. По предварительным данным, правоцентристская коалиция получит 72 места в сейме.

В Литве действует смешанная избирательная система. 70 депутатов избираются по партийным спискам, 71 — по одномандатным округам.

Партии, преодолевшие в первом туре избирательный порог в 5%, проходят в Сейм по партийным спискам. В одномандатных округах применяется другое правило — если ни один из кандидатов в первом туре не набрал более 50% при явке 40%, два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, выходят во второй.