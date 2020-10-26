Ереван, , 09:07 — REGNUM Заявление минобороны Азербайджана о нарушении Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) режима прекращения огня не соответствует действительности и является дезинформацией. Об этом 26 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Минобороны Арцаха (НКР — ред.) заявляет, что подразделения армии обороны неукоснительно соблюдают достигнутые договоренности, а обвинения враждебной стороны не только не имеют ничего общего с реальностью, но были сделаны в контексте подготовки информационной почвы для продолжения дальнейших провокаций», — говорится в сообщении Степанян.

Также в нем напоминается, что после соглашения о гуманитарном прекращении огня, которое было достигнуто в США и должно было вступить в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск), «минобороны Азербайджана поспешило обвинить армянскую сторону в грубом нарушении режима прекращения огня еще до 08:00, но удалило эту информацию через некоторое время».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Азербайджана обвинило вооружённые силы Армении в грубом нарушении соглашения о перемирии.