Киев, 26 октября 2020, 08:57 — REGNUM В Хмельницкой области Украины одним из волонтёров, участвовавших во всеукраинском опросе, оказалась 11-летняя девочка. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сказано 25 октября на странице ведомства в социальной сети Facebook.
Чиновник напомнил, что несовершеннолетние имеют право заниматься волонтёрской деятельностью с 14 лет, получив согласие родителей.
Ситуацию прокомментировал координатор опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, Артём Гагарин. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что в подобных инцидентах виноваты родители.
Напомним, избирателям Украины задали пять вопросов, одним из которых стал вопрос о легализации медицинской марихуаны. По некоторым данным, легализацию наркотика поддержала большая часть участников опроса.
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