Киев, , 08:57 — REGNUM В Хмельницкой области Украины одним из волонтёров, участвовавших во всеукраинском опросе, оказалась 11-летняя девочка. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сказано 25 октября на странице ведомства в социальной сети Facebook.

«На мать мы составили протокол о невыполнении родительских обязанностей по воспитанию детей», — рассказал он.

Чиновник напомнил, что несовершеннолетние имеют право заниматься волонтёрской деятельностью с 14 лет, получив согласие родителей.

Ситуацию прокомментировал координатор опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, Артём Гагарин. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что в подобных инцидентах виноваты родители.

«Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе», — сообщил он.

Напомним, избирателям Украины задали пять вопросов, одним из которых стал вопрос о легализации медицинской марихуаны. По некоторым данным, легализацию наркотика поддержала большая часть участников опроса.

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