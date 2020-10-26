Махачкала, , 08:55 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов назначил двух советников и нового руководителя своего секретариата. Об этом сообщается на странице администрации главы и правительства республики в Instagram.

Руководителем секретариата главы Дагестана назначен Даниил Рязанов, который с 2006 года работал на различных должностях в органах власти в Дагестане. Последние пять лет он занимал пост заместителя начальника управления администрации главы и правительства республики по внутренней политике.

Советниками главы Дагестана назначена Наида Ибрагимова, ранее работавшая референтом руководителя республики. Еще одним советником Меликова стал Алексей Гасанов — бывший министр образования и науки Дагестана, экс-министр по национальной политике республики, бывший первый замруководителя администрации главы и правительства региона. С августа 2017 года он работал в полпредстве президента РФ в СКФО.

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