Киев, , 08:24 — REGNUM Представители стран «Большой семёрки» (G7) поздравили граждан Украины с проведением выборов и назвали событие «демократией в действии». Об этом сказано в сообщении, опубликованном 25 октября на официальной странице дипломатов в социальной сети Twitter.

«Послы стран G7 приветствуют украинцев с реализацией своего демократического права голоса сегодня на выборах. Это — демократия в действии: граждане, которые принимают непосредственное участие в жизни своих городов и регионов», — сказано в сообщении.

Дипломаты надеются, что 18 территориальных общин, которые не смогли проголосовать, выберут своих представителей власти «как можно скорее».

Напомним, согласно данным Центризбиркома Украины, явка на местных выборах в стране составила 37%, что почти на 10% ниже явки на местных выборах 2015 года.

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