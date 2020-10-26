Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Наибольшую угрозу для Соединенных Штатов на международной арене представляет Россия, заявил кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден.

«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — сказал он в эфире телеканала CBS, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он также заявил, что самым большим конкурентом для США является Китай. Кроме того, не менее серьезную опасность для США представляет собой политика главы Белого дома Дональда Трампа, который «сближается со всеми диктаторами», добавил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент Соединенных Штатов, а также члены палаты представителей и Сената Конгресса, губернаторы ряда штатов. Борьбу за пост главы государства ведут кандидат от демократов Джозеф Байден и действующий президент США — кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

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