Джакарта, , 08:11 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял 26 октября 2020 года 12 индонезийских послов, которые будут направлены в дружественные страны, сообщает CNN Indonesia.

На инаугурации присутствовали вице-президент Мааруф Амин, министр иностранных дел Ретно Марсуди, секретарь кабинета министров Прамоно Анунг и другие официальные лица.

Послы принесли присягу в государственном дворце в Джакарте, пообещав придерживаться профессиональной этики, работать как можно лучше с полным чувством ответственности.

Известно, что Хосе Антонио Морато Таварес назначен послом Индонезии в Российской Федерации.

Кроме того, введены в должность новые послы Индонезии в Боснии и Герцеговине, Сенегале, Дании, Кубе, Японии, Ираке, Болгарии, Великобритании, Алжире, Египте и Таиланде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии провело встречу молодых дипломатов для укрепления отношений со своими партнерами из различных иностранных посольств в Москве.

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