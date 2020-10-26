Токио, 26 октября 2020, 07:45 — REGNUM Япония не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), вступление которого в силу ожидается 22 января 2021 года, но продолжит выступать за ликвидацию в мире ядерного оружия. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като сообщил 26 октября в ходе регулярной пресс-конференции.
По словам Като, «договор преследует ту же цель, что и сама Япония, — ликвидация ядерного оружия». Но для правительства по-прежнему неясен реальный уровень поддержки этого договора и среди ядерных, и среди неядерных стран. А его реализация невозможна без консенсуса между этими странами.
Одновременно, по словам генсека правительства, «Япония продолжит выполнять роль лидера движения за создание мира без ядерного оружия».
Ранее Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) объявила о вступлении договора в силу с 22 января 2021 года в связи с его ратификацией 50 странами.
Как сообщало ИА REGNUM, свои сомнения по поводу эффективности Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступит в силу с 22 января 2021 года, высказал глава минобороны Японии Нобуо Киси.
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