Токио, , 07:45 — REGNUM Япония не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), вступление которого в силу ожидается 22 января 2021 года, но продолжит выступать за ликвидацию в мире ядерного оружия. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като сообщил 26 октября в ходе регулярной пресс-конференции.

По словам Като, «договор преследует ту же цель, что и сама Япония, — ликвидация ядерного оружия». Но для правительства по-прежнему неясен реальный уровень поддержки этого договора и среди ядерных, и среди неядерных стран. А его реализация невозможна без консенсуса между этими странами.

«Договор о запрещении ядерного оружия не совпадает с нашим подходом по этой проблеме, наша страна его подписывать не будет. Мы неоднократно это озвучивали, никаких изменений в нашей позиции нет» . Кацунобу Като

Одновременно, по словам генсека правительства, «Япония продолжит выполнять роль лидера движения за создание мира без ядерного оружия».

Ранее Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) объявила о вступлении договора в силу с 22 января 2021 года в связи с его ратификацией 50 странами.

Как сообщало ИА REGNUM, свои сомнения по поводу эффективности Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступит в силу с 22 января 2021 года, высказал глава минобороны Японии Нобуо Киси.

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