Баку, , 07:42 — REGNUM В грубом нарушении соглашения о перемирии обвинило вооружённые силы Армении министерство обороны Азербайджана. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба военного ведомства страны.

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По данным минобороны Азербайджана, ВС Армении обстреляли армейские части в одном из населённых пунктов Лачинского района, допустив этим грубое нарушение всех достигнутых ранее договорённостей о перемирии.

При этом в Баку заверили о полном соблюдении условий соглашения со своей стороны.

Напомним, согласно совместному заявлению глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии, опубликованному Госдепартаментом США, соглашение о перемирии между Баку и Ереваном вступает в силу с 07:00 мск 26 октября.

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