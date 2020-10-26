Степанакерт, , 07:28 — REGNUM Договорённость о прекращении огня на территории Нагорно-Карабахской Республики между Арменией и Азербайджаном вступила в силу с 07:00 мск 26 октября.

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О гуманитарном перемирии было сказано в совместном заявлении Еревана, Баку и Вашингтона. В документе сказано, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан предпринять шаги по реализации договорённостей о перемирии, которые были достигнуты на переговорах в Москве.

Напомним, что это уже третье соглашение о режиме прекращения огня в зоне военных действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Первые две договорённости были нарушены через несколько часов после вступления в силу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что намеченное вступление в силу соглашения о перемирии между Арменией и Азербайджаном горячо привествовал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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