Нью-Йорк, США, , 06:22 — REGNUM Соглашение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорно-Карабахской Республике с 26 октября приветствовал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом говорится в опубликованном 25 октября заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

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«Генеральный секретарь приветствует совместное заявление правительств США, Армении и Азербайджана, в котором говорится о том, что гуманитарное прекращение огня, согласованное в Москве 10 октября и подтверждённое в Париже 17 октября, вступит в силу в 08:00 по местному времени в понедельник, 26 октября», — отмечается в заявлении Дюжаррика.

Ранее в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана, распространённом Госдепом США, отмечалось, что стороны подтвердили приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября. Напомним, за время обострения конфликта в Нагорном Карабахе, которое произошло 27 сентября текущего года, это уже третье соглашение о режиме прекращения огня. Первые две договорённости были нарушены через несколько часов после вступления в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп поздравил с заключением договорённости о перемирии премьер-министра Армении Николу Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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