Минск, , 05:18 — REGNUM Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 290 участников протестных акций, прошедших в городах Белоруссии. Об этом 26 октября сообщает правозащитный центр «Весна».

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Список из 290 имён был опубликован на сайте правозащитной организации. Акции протеста проходили в Минске, Гродно, Бобруйске, Борисове, Витебске, Гомеле, Жабинке, Лиде, Бресте и ряде других белорусских городов. Больше всего участников протестных акций было задержано в Минске и Гродно. Среди задержанных оказались и сотрудники СМИ.

Несанкционированный протестный марш под названием «Народный ультиматум» состоялся после призыва экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Основными требованиями протестующих были отставка президента Александра Лукашенко и освобождение политзаключённых. В случае невыполнения требований активисты пригрозили перейти к следующему этапу — к всенародной забастовке. Её начало назначено на 26 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 216 участников протестных акций в Белоруссии.

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