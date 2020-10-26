Вашингтон, , 05:19 — REGNUM В окружении вице-президента США Майка Пенса новым коронавирусом SARS-CoV-2 заразились не менее пяти человек. Об этом со ссылкой на источники 25 октября сообщает телекомпания CNN.

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Помимо ставших известными 24 октября случаях заражения у главы аппарата вице-президента Марка Шорта и советника Пенса Марти Обста, тест подтвердил наличие коронавируса у одного из помощников вице-президента Зака Бауэра и ещё у двух человек из ближайшего окружения Пенса. Имена последних телекомпания не называет.

Отмечается, что у самого Пенса и его жена Карен тесты на коронавирус до последнего времени дают отрицательные результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусная инфекция была подтверждена у Марка Шорта, руководителя аппарата вице-президента США Майкла Пенса.

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