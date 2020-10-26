Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Главную угрозу для США в плане подрыва безопасности и основного конкурента страны назвал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Точка зрения Байдена была изложена в его интервью телекомпании CBS, опубликованном 25 октября.

Отвечая на вопрос ведущей о том, какая страна представляет самую большую угрозу для США на международной арене, Байден назвал Россию. По мнению кандидата в президенты США, именно Россия в настоящее время составляет самую большую угрозу для подрыва безопасности стран и альянсов.

Основным конкурентом США на мировом рынке Байден назвал Китай.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Байдена, Россия не заинтересована в его победе на президентских выборах

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