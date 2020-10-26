Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравил с заключением договорённости о перемирии президент США Дональд Трамп 26 октября в своём Twitter.

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Американский лидер поздравил Пашиняна и Алиева с достижением соглашения о режиме прекращения огня в зоне конфликта в Нагорно-Карабахской Республике. Договорённость о перемирии вступит в силу 26 октября с 00:00 по времени Восточного побережья США (07:00 мск).

Трамп отметил, что благодаря достигнутому обеими странами соглашению будут спасены многие жизни. Президент США заявил, что гордится своей командой: госсекретарем Майком Помпео, заместителем госсекретаря Стивеном Биганом и советом по нацбезопасности Белого дома.

В совместном заявлении США, Армении и Азербайджана, распространённом Госдепартаментом США, отмечено, что стороны подтвердили приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября.

Напомним, за время обострения конфликта в Нагорном Карабахе, которое произошло 27 сентября текущего года, это уже третье соглашение о режиме прекращения огня. Первые две договорённости были нарушены через несколько часов после вступления в силу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп пообещал своим сторонникам в ходе митинга в штате Нью-Гемпшир «с лёгкостью» добиться урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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