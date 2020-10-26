Вашингтон, , 03:51 — REGNUM В случае переизбрания на высший пост в стране президент США Дональд Трамп может уволить директора ФБР Кристофера Рэя, главу Пентагона Марка Эспера и директора ЦРУ Джину Хэспел. Об этом со ссылкой на источники 25 октября сообщает портал Axios.

По информации портала, список запланированных «казней» Трампа после выборов «намного длиннее», но названные фамилии являются «приоритетными» начиная с Рэя. Главе ФБР вменяется, что он «не начал официального расследования зарубежных деловых связей Хантера Байдена», а также заявил в сентябре о том, что «ФБР не наблюдало широко распространённых фальсификаций на выборах, в том числе с отправкой бюллетеней по почте».

Что касается главы американского военного ведомства, то, как отмечает Axios, Трамп «обиделся на Эспера» после его выступления летом против отправки военнослужащих для разгона протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

По словам одного из источников портала, прокомментировавшего послевыборные перспективы главы ЦРУ, Хэспел «по-прежнему видит свою работу, как манипуляцию людьми и результатами, как это должно было быть, когда она работала с активами в полевых условиях», что вызывает «подозрения в её мотивах».

Как сообщало ИА REGNUM, помощник главы Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что возможное вмешательство в выборы президента Соединённых Штатов со стороны иностранных государств не приведёт к изменению голосов американских избирателей.

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