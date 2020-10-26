Вашингтон, , 02:59 — REGNUM В США более 59 млн граждан уже проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Об этом 25 октября сообщается на портале United States Elections Project.

По информации создателя ресурса, профессора Университета штата Флорида Майкла Макдональда, в США всего досрочно уже проголосовали 59 035 218 человек. Лидером среди штатов по числу досрочно проголосовавших граждан является Техас (7 193 582 избирателя). Второе и третье места занимают Калифорния (6 500 191) и Флорида (5 722 406).

Напомним, что 3 ноября в США, помимо президента, будут избираться 35 членов сената и все 435 членов палаты представителей Конгресса США. На уровне штатов будут избираться 13 губернаторов и местные органы власти.

Как сообщалоИА REGNUM, на всеобщих выборах в США порядка 56 млн граждан проголосовали досрочно.

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