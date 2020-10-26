Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Ускорить конец пандемии COVID-19 в США поможет вакцина, над разработкой которой сейчас работают американские специалисты. Об этом 25 октября сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, трансляцию которого вели все телекомпании страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Американский лидер уверил своих сторонников, что пандемии коронавируса в США скоро наступит конец. По словам Трампа, ситуация с заболеваемостью уже скоро начнёт улучшаться, но ускорить этот процесс поможет появление вакцины от коронавируса, потому что, как пояснил президент США, «мы хотим, чтобы обычная жизнь возобновилась».

По данным телекомпании CNN, суточное число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в США уже вторые сутки не падает ниже 80 тыс. Это рекордные показатели для страны за всё время с начала пандемии COVID-19. Всего в США на сегодняшний день подтверждено более 8,6 млн случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, из них умерли свыше 226 тыс. человек.

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