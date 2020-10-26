Киев, , 02:20 — REGNUM Явка избирателей на местные выборы, которые прошли на Украине, ориентировочно составила 37%. Об этом 25 октября сообщил журналистам в ходе брифинга председатель ЦИК Олег Диденко.

По состоянию на 22:00 (23:00 мск) ЦИК получил данные от 97% территориальных избирательных комиссий. Общая явка избирателей составила 37%. Диденко отметил снижение этого показателя почти на десять пунктов в сравнении с местными выборами 2015 года, тогда явка составила 46,6%.

Снижение показателя по явке избирателей Диденко объяснил тем. что выборы проходили в условиях карантина. Самый высокий показатель по явке был зафиксирован в Тернопольской области (46,77%), самая низкая явка была в оккупированной Украиной части Донецкой области (31,67%). Нарушения, зафиксированные в ходе процесса голосования, не повлияли существенно на ход волеизъявления граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подсчёт голосов по итогам местных выборов на Украине может, по мнению главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошелязатянуться надолго из-за ряда возникших сложностей и несовершенства избирательного законодательства.

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