Афины , , 01:51 — REGNUM Личные оскорбления президента Франции Эммануэля Макрона со стороны руководства Турции назвал недопустимыми премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Соответствующее заявление премьер сделал 24 октября в своём Twitter.

Мицотакис отметил, что личные оскорбления президента Франции Макрона, а также ненавистнические высказывания в адрес Франции со стороны турецкого руководства способствуют разжиганию религиозной ненависти и подрывают мирное сосуществование. Премьер-министр Греции заявил о своей поддержке президента Франции и солидарности с французским народом, который до сих пор ещё в трауре в связи с преступлением, которое совершил исламист в пригороде Парижа.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил 24 октября с утверждением, что президент Франции Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такова была реакция Эрдогана на высказывание главы Франции в связи с убийством 18-летним исламистом школьного учителя в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин. Преступление было совершено на почве религиозной вражды. Макрон предупредил, что в связи с произошедшим власти Франции начнут активно бороться с носителями радикальной идеологии.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 25 октября назвал заявления Турции в адрес Франции недопустимыми и ложными. По мнению Ле Дриана, прямые оскорбления со стороны турецких властей в адрес президента Франции являются свидетельством стремления разжечь ненависть против Франции и внутри неё.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении властей Франции отозвать для консультаций посла из Турции после неприемлемых заявлений Эрдога в адрес президента Франции макрона.

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