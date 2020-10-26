Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Заключительный предвыборный митинг кандидат в президенты США от демократов Джордж Байден проведёт в американском штате Джорджия. Об этом 25 октября сообщила в эфире телекомпании NBC представитель предвыборного штаба Байдена Кейт Бедингфилд.

Бедингфилд уточнила, что кандидат на пост главы государства от демократов Байден 27 октября отправится в город Уорм Спрингс, где обратится к сторонникам с важным посланием в рамках заключительного митинга в преддверии президентских выборов.

Отмечается, что город Уорм Спрингс имеет историческое значение для страны, так как именно здесь долгое время до самой своей смерти в 1945 году жил 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт, который был г7лавой Белого дома с 1993 по 1945 годы. Сам штат Джорджия входит в число штатов, результат голосования в которых может сыграть решающую роль на предстоящих выборах.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оценке действующим президентом США Дональдом Трампом способностей кандидата в президенты от демократов Байдена конкурировать с ведущими мировыми лидерами.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп оценил способности Байдена конкурировать с ведущими мировыми лидерами