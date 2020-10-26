Вашингтон, , 00:23 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил сомнение, что кандидат на пост главы государства от Демпартии Джозеф Байден сможет быть на равных с лидерами других стран.

«В этом мире, где есть председатель (КНР) Си Цзиньпин, президент (России) Владимир Путин, (лидер КНДР) Ким Чен Ын и многие другие, у вас не может быть вялого (американского) президента», — сказал Трамп перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент Соединенных Штатов, а также члены Палаты представителей и Сената Конгресса, губернаторы ряда штатов. Борьбу за пост главы государства ведут кандидат от демократов Джозеф Байден и действующий президент США — кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

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