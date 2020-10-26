Москва, , 08:24 — REGNUM Объявленная экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской общенациональная забастовка на территории республики вызвала реакцию со стороны пользователей сети. Граждане оставили свои комментарии 25 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Имею вопросы к оппозиции. Кто тот незаметный и скрытый от всех лидер оппозиции? Белорус, патриот, имеющий программу развития страны и повышения уровня жизни народа, с командой опытных помощников-единомышленников? Второй вопрос. Почему оппозиция не требует референдума о внесении изменений в Конституцию Белоруссии? Ведь без изменений перевыборы будут незаконны. В Конституции Белоруссии на данный момент нет ничего о повторных выборах. Нужны изменения! Третий вопрос, где список самих изменений, составленный от имени оппозиции или даже народа? Ну по какому списку голосовать? За что? И напоследок, чем, кроме митингов, занимается оппозиция, если до сих пор не сделала ни одного шага, чтобы направить протест в деловое русло? Вы вообще перевыборов хотите? Или так, погулять вышли?» — пишет пользователь populowandrei.

Многие комментаторы оказались удивлены заявлением Тихановской. По их мнению, призыв к людям бросить свою работу и бастовать говорит о желании бывшего кандидата в президенты попросту устроить бучу в стране, при этом пострадают только сами граждане.

«Неужели в Белоруссии найдутся люди, которые её поддержат? Ведь в конечном счете не Лукашенко пострадает, а они сами будут страдать, их семьи и дети. А Тихоновская, или еще кто, им просто надо взорвать ситуацию в республике изнутри и потом попросить помощи у Запада», — написал Сергей К.

Некоторые пользователи уверены, что Тихановская и те, с кем она может прийти во власть, уничтожат белорусскую экономику. По видению людей, данные персоны переориентируют производство страны на Запад, где продукция республики никому не нужна.

«Вся промышленность Белоруссии ориентирована на Россию, на Западе же Белорусская продукция, включая знаменитые БелАЗы, никому не нужна! Там даже среди своих производителей жесточайшая конкуренция, и Беларусь на Западе никто не ждёт! Если победит «оппозиция», то Беларусь ждёт коллапс по типу украинского, т. е. всё, что может составлять конкуренцию западному производителю, будет скуплено, потом обанкрочено и закрыто — тамошнее промышленное лобби позаботится», — считает Angry dog.

Нашлись и те, кто призвал Россию не упускать ситуацию в Белоруссии из своего видения. Более того, граждане настаивают на том, чтобы Российская Федерация активнее принимала участие в кризисе на территории республики.

«Борьба за власть между президентом и оппонентами в Белоруссии, как скоро и с каким результатом закончится, предсказать никто не в силах. То, что вернуть все в исходное положение невозможно, это понятно. У президента главная задача — любыми способами удержать власть, ему уже не до страны. Народу все надоело, и он будет терпеть и выжидать. Активная оппозиция, имея такой шанс не упустить власть и двигаться в сторону покровителей, будет идти до конца. Если Россия займет позицию пассивного наблюдателя, Белоруссию ждет судьба Украины, а Россию — потеря последнего геополитического участка территории на западных границах страны», — написал Александр А.

Напомним, 25 октября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что 26 октября в стране пройдет общенациональная забастовка.