Минск, , 00:04 — REGNUM Воскресенье 25 октября в столице Белоруссии выдалось жарким: многотысячные манифестации парализовали центр Минска. Противники бессменного правления Александра Лукашенко избегали столкновений с милицией.

25 октября 2020. Минск © ИА REGNUM

Главным местом сбора был избран район площади Свободы — между улицей Немига и проспектом Независимости, которые связывает улица Ленина. Её со стороны проспекта блокировали силовики.

Оппозиционно настроенные манифестанты расположились около новодела городской ратуши. Католический кафедральный собор Девы Марии на противоположной стороне улицы Ленина также стал местом протеста: в 14.20 верующие вышли на проезжую часть улицы, высказывая недовольство запретом властей на возвращение архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

По улице Ленина от кордона силовиков, выстроившегося у гостиницы «Европа», протестующие двинулись по мосту через улицу Немига ко Дворцу Спорта на проспекте Победителей. Они прошли мимо гостиницы «Юбилейная» и дошли до стелы «Минск город-герой». Там их встретило оцепление силовиков за колючей проволокой («спираль Бруно»). Через громкоговоритель на бронемашине власти призывали манифестантов подчиниться силовикам, однако всё это тонуло в скандируемых лозунгах и песне «Перемен» Виктора Цоя, звучавшей из портативных колонок.

Десятки тысяч манифестантов скандировали: «Лукашенко — в автозак!», «Забастовка», «Уходи, крыса!» («крысами» Лукашенко назвал манифестантов), «Беларусь — это мы!», «Это наш город!».

Они также выражали солидарность с жителями российского города Хабаровска, скандируя слова поддержки и демонстрируя флаги Хабаровского края. Также было много флагов оппозиционных сообществ микрорайонов и районов города Минска, райцентров (Пружаны, Жодино и других), различных вариаций националистической символики. Один из протестующих на древке нёс сразу два флага — националистический бело-красно-белый и государственный красно-зелёный.

Около 15 часов колонна выдвинулась по улице Машерова в сторону здания государственного «Банка развития Республики Беларусь». Протестующие явно ждали вторую многотысячную колонну, которая показалась со стороны Дворца Спорта и приближалась к стеле.

«Выпускай!», «Как ашчушчэния?», «Крыса!», «Выйди посчитай!», — скандировали манифестанты, проходя мимо стелы. Они требовали выпустить на свободу политзаключённых, численность которых уже превысила сотню.

Особое внимание уделялось политзаключённой «Маше» — координатору оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Марии Колесниковой. Её были посвящены слова поддержки, плакаты и наклейки.

Бодрый настрой манифестантов поддерживали барабанщики и волынщики. Накануне власти арестовали музыкантов, бивших в барабаны на предыдущих акциях — 25 октября их место заняли новые исполнители.

По улице Богдановича манифестанты дошли до площади Бангалор (переименованная в честь индийского побратима площадь Горького). Оттуда они попытались пройти на проспект Независимости, но встретили мощный кордон и повернули назад.

«Сабачку!», — скандировали манифестанты, передразнивая сторонников Лукашенко («Я — Батька!»).

Через площадь Бангалор, по улице Орловской примерено в 17.00 манифестанты дошли до РУВД Центрального района Минска. Они скандировали нелицеприятные обращения к милиционерам — «Выпускай!», «Трибунал!», «Пошёл вон мой ОМОН» и тому подобное.

Жители домов приветствовали оппозиционеров. С националистической символикой в окнах были замечены старики и дети.

По всей протяжённости маршрута манифестанты выходили на проезжую часть. Часть водителей приветствовала их условными звуковыми сигналами. Враждебного отношения водителей к перекрывшим движение отмечено не было.

«Смотри в окно, а не в телевизор!», — скандировали манифестанты, проходя улицу Орловскую. В этой части города живёт много пенсионеров.

По Орловской манифестация дошла до моста на Комсомольском озере, который мощным кордоном с бронетехникой и водомётом перекрыли силовики. За мостом находился президентский дворец.

Манифестанты повернули от кордона на набережную, направившись к стеле «Минск город-герой». Примерно в 17.50 в хвосте колонны появились автомобили ГАИ, перекрывшие дорогу. За ними виднелись автобусы — возможно, с силовиками.

Около кордона на мосту осталось менее десятка человек, устроивших перебранку с силовиками, а все остальные ушли. В 18.10 послышались взрывы светошумовых гранат в районе улицы Орловской.

По неофициальным данным, в воскресенье было задержано более двухсот манифестантов, по большей части в Минске. Разгоны и задержания в Бресте, Пинске, Лиде, Гродно, Речице и других провинциальных городах традиционно были намного жёстче.

Государственные СМИ до сих пор утверждают, что протестные выступления в Белоруссии «пошли на спад». Манифестация 25 октября в Минске, а также относительно немногочисленные выступления в десятках других населённых пунктов постсоветской республики свидетельствуют об обратном.