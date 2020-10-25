Баку, , 23:07 — REGNUM Режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступит в силу в 19:00 мск 26 октября, говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана.

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В заявлении отмечается, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан немедленно предпринять шаги по реализации договоренностей, которые были достигнуты в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября затяжной карабахский конфликт перешёл в стадию военных действий между Азербайджаном и Арменией. 10 октября вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое по итогам переговоров в Москве. Однако вскоре стало известно о возобновлении военных действий.