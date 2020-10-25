Баку, , 22:57 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Азербайджана взяли под свой контроль несколько сел в трех районах вокруг Нагорного Карабаха. Об этом 25 октября написал президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в соцсети Twitter.

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«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и г. Губадлы, — написал глава государства. — … Карабах — это Азербайджан!«

Как передавало ИА REGNUM, 25 октября в Генпрокуратуре Армении заявили о наличии фактических доказательств участия военнослужащие подразделений спецназначения ВС Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

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