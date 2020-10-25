Минск, , 22:07 — REGNUM «Общенациональная забастовка» на территории Белоруссии начнётся 26 октября. Об этом 25 октября сообщила в своём Telegram-канале бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, комментируя итоги марша в честь «Народного ультиматума».

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По ее словам, власти Белоруссии не готовы «выполнять требования людей», «отвечать за свои слова» и «говорить правду».

«Завтра, 26 октября, начнется (в Белоруссии — прим. ИА REGNUM) общенациональная забастовка, — отметила она. — Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон».

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала назначить до конца нынешнего года новые президентские выборы в стране.

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