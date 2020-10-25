Баку, , 21:47 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Азербайджана взяли под свой контроль десятки населенных пунктов в Нагорном Карабахе с момента начала боевых действий. Об этом сообщил 25 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев на оперативном совещании с руководством минобороны страны.

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По его словам, всего азербайджанские военные освободили от «оккупации» более 100 населенных пунктов.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News заявил, что Баку не начинал войну в Нагорном Карабахе, а обеспечил самооборону признанных на международном уровне территорий страны.

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