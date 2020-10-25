Харьков, Украина, 25 октября 2020, 21:43 — REGNUM Победу на выборах главы Харькова побеждает действующий мэр Геннадий Кернес, свидетельствуют данные экзитпола, обнародованные телеканалом «Украина 24».
Так, Кернес набирает 57,9% голосов. На втором месте находится кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Фельдман с 12,12% голосов.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 октября, на Украине прошли местные выборы, а также опрос граждан страны, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.
Граждане избирали депутатов районных, сельских, поселковых, городских советов, территориальных громад, а также сельских, поселковых, городских глав.
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