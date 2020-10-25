История вопроса

15 июля Верховная рада Украины официально назначила местные выборы в стране на 25 октября 2020 года. Многие эксперты и политики предполагали, что президент Зеленский из-за резкого падения рейтингов попытается перенести или вообще отменить выборы, пользуясь карантинными ограничениями. В условиях падения популярности "Слуги народа" власть в регионах могут получить политические оппоненты Зеленского, что сделает внутриполитическую ситуацию на Украине еще более нестабильной.

