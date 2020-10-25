Киев, , 21:36 — REGNUM На Украине после закрытия избирательных участков объявлены результаты экзитполов, проведенных на местных выборах, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, согласно данным нескольких опросов, на выборах мэра Киева с большим преимуществом побеждает действующий городской глава Виталий Кличко, однако 50% голосов, необходимые для победы в первом туре, он набрать не сумел. Соответственно, Киев ждет второй тур выборов мэра, а соперник Кличко определится по результатам официального подсчета голосов, поскольку экзитполы показывают, что сразу 3−4 претендента, в т.ч. кандидат «Слуги народа» Ирина Верещук, набрали в районе 8−9%.

Также второй тур выборов городского главы ожидается в Одессе, где победитель первого тура, нынешний мэр Геннадий Труханов набрал порядка 34%. Как показывают экзитполы, второе место занял Николай Скорик — 17,93%, а вот кандидат от «Слуги народа», комик и бывший КВНщик Олег Филимонов набрал всего около 13%.

Согласно обнародованным данным, победу в первом туре выборов одержал действующий мэр Харькова Геннадий Кернес (набрал порядка 58% голосов).

Выборы мэра Мариуполя (главный город «украинской части» Донбасса) выигрывает действующий мэр Вадим Бойченко, которого считают близким к олигарху Ринату Ахметову. Бойченко набирает порядка 70% голосов, а ближайший конкурент, представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владимир Клименко — 22,8%.

В Дрогобыче Львовской области, по результатам экзитпола, на выборах городского головы побеждает самовыдвиженец Тарас Кучма (39,5%).

ИА REGNUM напоминает, что официальные результаты местных выборов по законодательству должны быть объявлены до 6 ноября. В ЦИК уже заявили, что подсчет голосов будет сложным, и оперативных итогов ждать не стоит.