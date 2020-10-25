Баку, , 21:18 — REGNUM Желающие прекращения огня в Нагорном Карабахе страны должны оказать давление на Армению, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на оперативном совещании с участием руководства министерства обороны республики.

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«У нас только одно условие — если страны, покровительствующие Армении и на протяжении почти 30 лет фактически создававшие условия для того, чтобы она оккупировала наши земли, хотят прекращения огня, они должны оказать давление на Ереван», — заявил Алиев.

Он добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен выступить с заявлением о том, что Ереван покинет оккупированные территории, однако в Баку «такого заявления не слышали».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября затяжной карабахский конфликт перешёл в стадию военных действий между Азербайджаном и Арменией. 10 октября вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое по итогам переговоров в Москве. Однако вскоре стало известно о возобновлении военных действий.

На протяжении дня 24 октября, а также в ночь на 25 октября военные действия велись с разной интенсивностью на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях.