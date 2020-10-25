Москва, , 21:32 — REGNUM Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что близится «конец Европы» из-за исламофобии, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 25 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Европа своим поведением полностью себя дискредитировала. Сейчас поведение Европы похоже на предсмертные судороги старушки. Единственное, что ещё могут делать гадости России. Ни решительности, никакого мужества одна говорильня и все. Ну и соответственно Турция вытирает об них ноги. Постоянно шантажирует беженцами, делает все что захочет. Вот тебе мультикультурализм и толерантность. При таком раскладе уже через одно, два поколения привычной нам Европы не будет», — поделился мнением Артур Т.

Многие пользователи не приняли мнение Эрдогана. Они призвали верующих самим разобраться, зачем они едут, к примеру, во Францию.

«Интересная логика. Так кто у кого в гостях? Зачем мусульмане едут в Европу? Бегут от войны? В поиска работы? Или просто в поисках лучшей жизни, когда можно жить на пособия и ничем не заниматься. Или они едут знакомиться с историей, культурой Европы? Чего хотят, чего ждут мусульмане в Европе? Гости разве так ведут себя?», — задаётся вопросами пользователь АМ.

Многие пришли к выводу, что виною сложившейся ситуации стало толерантное отношение французов к исповедующим другое мировоззрение. Они имеют в виду то, что французы долгое время впускали на свою территорию людей со всевозможными взглядами, но когда их количество достигло передела, наметился социальный взрыв.

«Толерантность — враг цивилизации. Имею в виду, в том виде, как представляют её сейчас. Деньги, сейчас решают всё! И по тому ради денег уничтожаются — национальные идеи, культура. Города и страны наполняют «дешевой» рабочей силой или для получения дотаций от «Большого Брата» — лжебеженцами. В большинстве стран правители слишком далеки от жизни и быта простых граждан. А Эрдоган, стоит у «ворот», за которыми орды диких «беженцев», а ключ от этих ворот у него», — пишет Андрей.

Часть комментаторов, несмотря на развязавшийся конфликт, всё-таки призвали вести себя более сдержанно и с уважением относиться к людям, исповедующих отличное мировоззрение или другую религию.

«Считаю, что надо любить свою веру и уважать веру других людей. В этом и заключается Демократия. Француз перешел эту границу, т. е. нарушил Демократию, прикрываясь свободой слова. Но свобода слова не должна нарушать чувства верующих другой религии. Это уже не Демократия. А Франция, вроде бы, считалась одной из самых демократичных стран», — написал Николай Б.

Напомним, 25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, согласно которому Европе в будущем грозит разрушение изнутри, в связи с ростом исламофобии в обществе.